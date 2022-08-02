Ankara gündem haberi... Beypazarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim Ankara gündem haberi: Beypazarı ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Beypazarı ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde aşırı gürültü çıkaran, plakasız motosiklet kullanan ve kask takmayan sürücülere yönelik denetimler sürüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde 22 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapılırken, belge ibraz edilmeyen 4 motosiklet otoparka çekildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, trafik ve diğer ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetim hassasiyetinin sürdüğünü aktararak, "Mahallelerde aşrı gürültü çıkararak, halkı rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler motorize yunus ekipleri tarafından sürdürülüyor." dedi. Güncel AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Hisarcık Güncel Haberler

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