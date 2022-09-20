Ankara gündem haberleri: Beypazarı'nda kan bağışçılarına madalya verildi Güncel Haberler Ankara haber... Türk Kızılay Beypazarı Temsilciliği, kan bağışçılarına teşekkür belgesi ve madalya verdi. Türk Kızılay Beypazarı Temsilciliği, kan bağışçılarına teşekkür belgesi ve madalya verdi. Beypazarı Belediyesi'nde düzenlenen madalya töreninde 10 ve üzerinde kan bağışı yapan gönüllülerden 65 kişiye bronz madalya, 25 üzeri kan bağışında bulunan bağışçılardan 7 kişiye gümüş madalya verildi. Türk Kızılay Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, "Madalya alacak kadar kan bağışında bulunan kan bağışçılarına teşekkürlerimi bildiriyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizi kan bağışı kampanyalarında yalnız bırakamadılar ve kan vererek kampanyalarımıza destekçi oldular." ifadesinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Kızılay Güncel Haberler

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