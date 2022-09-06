Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda jandarmadan trafik denetimi Güncel Haberler Ankara gündem haberi... Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimi yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleri jandarma sorumluluk bölgesindeki alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede trafik denetimi yapan ekipler mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlarda da kontrollerini sürdürdü. Belgesiz araç kullanımı, kapasitenin üzerinde yolcu taşıma, hız limiti ve alkollü araç kullanımına yönelik denetim yapan ekipler sürücülere kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Jandarma Hisarcık Tragger Güncel Haberler

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