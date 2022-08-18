Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda hırsızlık zanlıları evden çaldığı telefonu satarken yakalandı Ankara haberi... Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hırsızlık yapan iki kişi, çaldıkları telefonu satarken yakalandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hırsızlık yapan iki kişi, çaldıkları telefonu satarken yakalandı. Zanlılar girdikleri evden 1 telefon, 1 bilezik ve 4 bin 500 lira nakit para çaldı. Hırsızlık zanlıları çaldıkları telefonu çarşı içinde telefoncuya satmak isterken emniyet güçleri tarafında yakalandı. Yakalanan S.Ö ve E.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece salıverildi. Çalıntı mallar, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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