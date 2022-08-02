Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda elektrik kesintisi
Ankara bölgesinden gelen habere göre Beypazarı'nda bazı köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
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Beypazarı'nda bazı köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Başkent EDAŞ) elektrik kesintisi sorgulama sisteminde paylaşılan verilere göre, ilçedeki 4 köye elektrik şebekesi iyileştirme çalışmaları kapsamında enerji verilemeyecek.
Buna göre Haydarlar, Yiğerler, Akçalı ve Uşakgöl, köylerinde yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı enerji kesintisi uygulanacak.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel