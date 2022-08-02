Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda elektrik kesintisi - Haberler

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Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara bölgesinden gelen habere göre Beypazarı'nda bazı köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

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Beypazarı'nda bazı köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Başkent EDAŞ) elektrik kesintisi sorgulama sisteminde paylaşılan verilere göre, ilçedeki 4 köye elektrik şebekesi iyileştirme çalışmaları kapsamında enerji verilemeyecek.

Buna göre Haydarlar, Yiğerler, Akçalı ve Uşakgöl, köylerinde yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı enerji kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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