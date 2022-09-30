Ankara gündem haberi | Beypazarı'nda 'Aile Okulu Projesi' hayata geçecek

Ankara haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek "Aile Okulu Projesi" kapsamında Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslara katılan öğretmenlerin eğitimi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek "Aile Okulu Projesi" kapsamında Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslara katılan öğretmenlerin eğitimi tamamlandı.

Beypazarı HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, 15 öğretmenin konusunda uzmanlar tarafından verilen Aile Okulu Projesi kursunu tamamladığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde proje kapsamında okullarda veli toplantıları düzenleneceğini anlatan Göbütoğlu, öğrenci velilerine yönelik çalışmalar kapsamında açılacak kurslarda, bilinçli aile, bilinçli ebeveyn ve çocukların yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

H.E.M Müdürü İdris Göbütoğlu, 15 öğretmenin bu kapsamda eğitimler aldığını ve kendilerinin de artık eğitim verecek konumda bulunduklarını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da HEM Müdürlüğünü ziyaret ederek, Göbütoğlu'ndan, Aile Okulu Projesi ve diğer çalışmalarla ilgili bilgi aldı.