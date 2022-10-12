Ankara gündem haberi: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara haberi: ANKARA Emniyet Müdürlüğü, 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle bazı yolların saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle bazı yolların saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim Perşembe günü 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili olarak alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, saat 09.00'dan program bitimine kadar, bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.