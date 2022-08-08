Ankara gündem haberi: Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı Ankara haberi: Ankara'da trafikte yol vermediği iddiasıyla tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Ankara'da trafikte yol vermediği iddiasıyla tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde 7 Ağustos 2022'de trafikte M.B. ile Y.E.D. arasında tartışma yaşandı. Kendisine yol vermediğini ileri süren M.B, aracından inerek Y.E.D'nin kafasını aracın kaputuna vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan M.B, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Güncel AA / Cemil Murat Budak Ankara Güncel Haberler

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