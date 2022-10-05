Ankara gündem haberi: Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor Güncel Haberler Ankara haberi... Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu. Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren iç ve güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal Ankara Valiliği Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara gündem haberi: Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.