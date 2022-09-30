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Ankara gündem haberi... Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

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Ankara gündem haberi... Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Ankara haberleri... Güdül ilçesinde yürütülen denetimde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Güdül ilçesinde yürütülen denetimde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Güdül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çukurören Yaylası'nda gece devriyesi gerçekleştirdi.

Devriye sırasında 2 kişi bulunan bir araçta yapılan aramada 2 tavşan ile otomatik tüfek ele geçirildi. Kaçak avda kullanılan araç otoparka çekildi, tüfek ile avlanan tavşanlara el konuldu.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Hisarcık Güdül Güncel Haberler

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