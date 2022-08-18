Ankara gündem haberi | Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 157 şüpheliyi yakaladı Ankara haberler: Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon, yol uygulaması ve denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı, 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon, yol uygulaması ve denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı, 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9-16 Ağustos'ta sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü. yakalanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Çalışmalar kapsamında, yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı Jandarma Suç Araştırma Timleri ayrıca, aynı tarihlerde, Etimesgut, Sincan, Polatlı, Bala ve Yenimahalle İlçelerinde yaşanan 6 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. Meydana gelen hırsızlık olaylarında tespit edilen 12 şüpheliden yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalananlardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Olcay Jandarma Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara gündem haberi | Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 157 şüpheliyi yakaladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.