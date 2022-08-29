Aydın gündem: Mansur Yavaş: '100 Yıl Önce Büyük Fedakârlıklarla Yakılan Bu Işık, Daha Güçlü Bir Şekilde Geleceğimizi Aydınlatmaya Devam Edecektir'

Aydın gündem haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Yavaş, "100 yıl önce büyük fedakârlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Yavaş, "100 yıl önce büyük fedakarlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yavaş'ın mesajı şöyle:

"Kurtuluş Savaşı'mızın ve milletimizin bağımsızlık sevdasının nihai noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yıl dönümünü kutluyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizi esaret altına almak isteyen odaklara karşı özgür ve bağımsız şekilde yaşama isteğinin en net tezahürüdür. Bu tezahür, yokluklar içerisindeyken Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emri üzerine milletimizin hürriyet sevdasıyla yazdığı kahramanlık destanıdır.

100 yıl önce büyük fedakarlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını toprağa toprağı vatana katan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."