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Ankara gündem haberi: AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu

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Ankara gündem haberi: AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu

Ankara gündem haberi... AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İşler, partisinin ilçe başkanı Mehmet Gökgöz ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya gelerek, parti ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan İşler, esnafın ve vatandaşın durumunu yerinde görmek üzere ziyaretlerde bulunduklarını ve bulunmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Milletvekili Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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