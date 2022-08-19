Ankara gündem haberi | Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: 'Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir'

Ankara haberler... Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi surlarında çatlak oluştuğu yönündeki iddialar üzerine; “Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi surlarında çatlak oluştuğu yönündeki iddialar üzerine; "Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu'nca onaylanmıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi surlarında çatlak oluştuğu yönünde sosyal medyada yayılan iddialar karşısında yazılı açıklama yaptı. Bugün yapılan açıklama şöyle:

"2863 sayılı kanunun 10. maddesine göre yetki Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu'nca onaylanmıştır.

Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, restorasyon uygulaması başlayıncaya kadar Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'vatandaşların can ve mal güvenliğine ilişkin tedbir alması' kararı almıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara istinaden ANFA Güvenlik görevlileri ve diğer önlemler ile güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır.

Belediyemiz ayrıca Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde ve Belediye Meclisi'mizde karar almak suretiyle, bir protokol çerçevesinde restorasyon çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu resmi yazıyla bildirmiştir."