(Görüntlerle)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MUHARREM ORUCUNU CEMEVİ'NDE AÇTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki Cemevi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla Alevi dedeleriyle bir araya gelerek Iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda araya geldi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, orcucunu buradaki Alevi vatandaşlarla beraber açtı. Erdoğan'ın, iftarda yer sofrasına oturduğu ve yemekte pilav, taze fasülye, çorba ve karpuz yediği görüldü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez bir cemevini ziyaret etti. daha önce cemevi ziyaretini 2007'de, İstanbul Erikli Baba Cemevi'ne yapan Erdoğan, ilk kez bir cemevinde Muharrem iftarına katıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

'YAKIN ZAMANDA BİR MÜJDE ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinden ayrıldıktan sonra gazetecilerle sohbet ederek, iftarda konuşulanlarla ilgili bilgi verdi. Yıldız, Ankara'da cemevlerine yönelik yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini anlattı. Yıldız, "Alevi toplumunun geçmişte yaşadığı çok büyük travmalar var. Küçük olaylar hep bunların habercisiydi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. Kendiside, 'Bunların da öyle olmaması için elimizden geleni yapacağız. Elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmayacak' dedi. Ayrıca kendisine ilettiğimiz talepler oldu. Bunların en başında cemevlerinin ibadathane olarak tanınmasıydı. Kendisi de 'bununla alakalı çalışmalar yaptıklarını' söyledi. Bu ziyaretin bununla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Yakın zamanda bir müjde alacağımızı düşünüyoruz. Dergahımızla alakalı taleplerimiz de oldu. Buraya gelen insanlar hem türbeyi hemde karşıdaki Hüseyin Gazi dağını ve mağarasını gezmek istiyor. Ancak askeri bölgede olduğu için ziyaret edemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da yanımızda Sayın Bakan Süleyman Soylu ve Kültür Bakanı'na durumu bildirdi. İnşallah yakın zamanda Hüseyin Gazi Mağarasını'da açacağız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir talimatı oldu." dedi.

Görüntü dökümü:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması