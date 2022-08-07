Ankara gündem: Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi Gelen Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi. Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda bahçedeki sebzelerin arasına ekili 40 kök Hint keneviri buldu. Operasyonda ayrıca 354 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Hüseyin Yiğiner Ankara Çubuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara gündem: Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.