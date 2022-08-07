Ankara gündem: Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Ankara gündem: Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi

Ankara gündem: Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi

Gelen Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda bahçedeki sebzelerin arasına ekili 40 kök Hint keneviri buldu.

Operasyonda ayrıca 354 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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