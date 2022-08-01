Ankara gündem: Beypazarı'nda elektrik kesintisi - Haberler

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Ankara gündem: Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara gündem: Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara haber: Beypazarı'nda bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

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Beypazarı'nda bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Akkaya, Akkaya Küme evler, Dibecik Mahallesi'ndeki mücavir alanlara, Güneyce Mahallesine, Hırkatepe ve Sekli mahallelerine elektik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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