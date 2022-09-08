Ankara gündem: Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan okulları ziyaret etti Güncel Haberler Ankara haberleri... Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu. Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ile okulları ziyaret etti. Okul müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, sorun ve talepleri dinledi. Erdoğan, güçlendirme ve yıkılıp yenisi yapılacak okulların çalışmalarını yakında takip edeceklerini kaydetti. İlçede 7 eğitim kurumunun güçlendirme kapsamına alındığı ve 4 okul ile 1 okul spor salonunun yıkılarak yenilerinin yapılmasının sağlanacağı, yıkım kararı verilen okullarda çalışmaların sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Oktay Erdoğan Beypazarı Hisarcık Güncel Haberler

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