Ankara gündem: Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Ankara haberleri: Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 339 zanlıdan 52'si tutuklandı. Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 339 zanlıdan 52'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 5-11 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda, 26 kilogram esrar, 6 kilo 600 gram metamfetamin, 500 gram eroin, 400 gram kokain, 7 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 339 zanlı ekiplerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Narkotik Ankara Eylül Güncel Haberler

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