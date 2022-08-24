Son dakika haberi: Kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 31 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 15-21 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 124 bin 887 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 78 bin 850 sahte bandrol, 1153 kaçak cinsel uyarıcı hap, 440 paket kaçak sigara, 350 litre karışımlı akaryakıt, 143 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 17 litre sahte alkollü içki, 115 kilogram kaçak tütün, 33 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 17 milyon 484 bin 200 makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.