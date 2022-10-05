Ankara gündem: Ankara'da yaşlı adam karısını öldürdü Güncel Haberler Ankara gündem haberi: Ankara'da kendisinden 37 yaş küçük karısını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu. Ankara'da kendisinden 37 yaş küçük karısını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu. İddiaya göre, dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı. Dilek Ç'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Kazım Karabekir Ankara Güncel Haberler

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