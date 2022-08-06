Ankara gündem: Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması Ankara haber... ANKARA'da eğlence mekanları ve halka açık yerlerde, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. ANKARA'da eğlence mekanları ve halka açık yerlerde, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eğlence mekanlarında ve halka açık yerlerde gerçekleştirilen uygulamada mekanların işletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, vatandaşlara da GBT kontrolü yaptı.Uygulama kapsamında bazı iş yerlerine çeşitli nedenlerle idari işlem yapıldı. GBT kontrollerinde ise çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çankaya Güncel Haberler

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