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Ankara gündem: Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

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Ankara gündem: Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ankara gelişmesine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Irak vatandaşı Muna E, Ankara Adliyesine getirildi.

Savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Muna E, "çocuğu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Soruşturma

Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, dün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel

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