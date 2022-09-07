Ankara gündem: Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Ankara gelişmesine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Irak vatandaşı Muna E, Ankara Adliyesine getirildi. Savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Muna E, "çocuğu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Soruşturma Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, dün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti. Ekipler, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Tanju Özkaya Ankara Irak Güncel Haberler

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