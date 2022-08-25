Ankara haber: Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandı Güncel Haberler Ankara haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesine ait (ABB) iş makinesi taşıma amacıyla kullanılan tır yandı. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait (ABB) iş makinesi taşıma amacıyla kullanılan tır yandı. Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halindeki ABB'nin kullandığı 06 FP 6444 plakalı iş makinesi taşıyan tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, taşıma bölümü boş olan seyir halindeki tırı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yoldan geçen sürücüler, araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçta çıkan yangın söndürüldü. Tek taraflı trafiğe kapatılan yol, ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / Güven Yılmaz Çankaya Ankara Güncel Haberler

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