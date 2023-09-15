Ankara Gölbaşında düzenlenen Agrotec 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda en lezzetli domates ve höşmerim seçildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Agrotec 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda jüriler, yarışmacıların yetiştirdiği en lezzetli domatesi ve pişirdikleri höşmerimi seçti. Yarışmacılara plaket ve altın verildi.

Ankara Gölbaşında düzenlenen "Agrotec 26. Uluslararası Tarım Fuarı"nda jüriler, yarışmacıların yetiştirdiği en lezzetli domatesi ve pişirdikleri höşmerimi seçtiler.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen, Agrotec 26. Uluslararası Tarım Fuarı yarışmalarıyla devam ediyor. Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanında gerçekleştirilen fuarda bugün en lezzetli domates ve höşmerim yarışması yapıldı. Yarışmacılar, kendi yetiştirdikleri domatesleri ve pişirdikleri höşmerimleri jüriye sundular. Domates ve höşmerim sunumlarının ardından jüri tarafından puanla yapıldı. İlk 3'e giren yarışmacılara plaket ve altın verildi.

Domatesi çocuk yetiştirir gibi yetiştirdi

Lezzetli domates yarışmasında birinci olan Sibel Çakır, "Bahçede yetiştirdim. Kendi suyumuzla ve emeğimizle. Her gün sulama ve çapa ile gübre kullanmadan çocuğa baktığım gibi baktım" dedi.

"Babaannelerimiz eskiden yapardı"

En iyi höşmerim yarışmasında birinci olan Hacı Kadın Çetin ise, "Babaannelerimiz eskiden yapardı, bizde aynı onu devam ettiriyoruz. Sadece kaymak ve un üstüne şeker kattım" diye konuştu.

Agrotec 26. Uluslararası Tarım Fuarı, 17 Eylül'e kadar devam edecek. - ANKARA