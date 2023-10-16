Ankara Gölbaşı Belediyesi Geri Dönüşüm Merkezleri Kurdu

Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından kurulan merkezlerde binlerce tonluk atıklar geri dönüştürüldü. İlçenin farklı noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirilirken, vatandaşlar geri dönüşüm hakkında bilgilendiriliyor.

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili Gölbaşı Belediyesi önemli adımlar attı.

İlçe halkının yoğun olarak yaşadığı 5 farklı noktaya 7 farklı türde atığı toplayacak 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' yerleştirildi. Atık Getirme Merkezlerinin ayrı ayrı atık girişlerinden kağıt, plastik, metal, cam, elektronik, pil ve bitkisel yağlar olmak üzere toplamda 7 farklı türde atık toplanıyor.

Mobil Atık Getirme Merkezleri sayesinde, 219 bin evsel atık, 10 bin 834 ton geri dönüşebilir atık (karışık ambalaj atığı), 4 bin 752 kilogram pil, 3 bin 860 kilogram elektrikli ve elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların bilinçlendirilmesi için 35 bin adet doğa dostu poşet, 15 bin 500 adet broşür dağıtıldı.

323 adet 400 litrelik, 935 adet 779 litrelik ve 150 adet 3 bin 750 litrelik çöp konteyneri ile 19 adet tam vinçli yeraltı konteyneri ilçeye yerleştirildi.

"Temiz bir Gölbaşı çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Hedefimiz gelecek nesillere daha temiz bir Gölbaşı bırakmak. Gölbaşı bizim evimiz. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, çöp diye düşünüp attığımız birçok atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Yaptığımız projelerle belediye olarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Çocuklarımıza da sıfır atık merkezinde eğitim vererek çevre farkındalığını aşılıyoruz. Temiz bir Gölbaşı geleceğimize bırakacağımız en önemli miras" ifadelerini kullandı. - ANKARA