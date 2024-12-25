Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali Açıldı

Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el sanatlarını yaşatmanın önemine vurgu yaptı ve festival kapsamında geleneksel el sanatlarını tanıttı. Festival, 28 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel el sanatlarının kültürün, sanatın aynası olduğunu belirterek, "Önemli olan geleneksel el sanatlarını yaşatıp, gelecek nesillere aktarabilmek." dedi.

Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını yaparak, stantları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Filografi sanatçısı Mustafa Baştan, 3 günde 300 çivi, bin metre ip kullanarak Ersoy'un portresini yaptığı tabloyu kendisine hediye etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanatçıya teşekkür ederek, basın mensuplarına festivale ilişkin açıklama yaptı.

Geleneksel el sanatlarının kültürün, sanatın aynası olduğunu ve ustalara şükran duyduklarını belirten Ersoy, gelecek nesiller için bu mirası koruyacaklarını söyledi.

Ersoy, Kültür Yolu Festivaline geleneksel el sanatlarını dahil ettiklerini, her şehirde somut olmayan kültür mirasının ustalarını genç nesille tanıştırdıklarını anlatarak, "Önemli olan geleneksel el sanatlarını yaşatıp, gelecek nesillere aktarabilmek." diye konuştu.

Kazaziyeden çiniye el sanatlarının örnekleri görülebilecek

25 sanatkarın yer aldığı festivalde, el sanatları, sedef, cam, mozaik, iğne oyası, telkari işleme, nazar boncuğu, çini, ahşap oyuncak, kazaziye, çorap örücülüğü, çarpana dokuma, lefkara nakışı, keçe, mücevher sadekarlığı, deri işleri ve tespih yapımı sanat dallarından sanatçıları ile hat, minyatür, tezhip, kat'ı gibi Türk süsleme sanatçıları yer aldı.

Yaşan İnsan Hazineleri hüsn-i hat ve ebru ustası Fuat Başar ile ahşap oyuncak ustası Ali Akbey de zanaatını ilgilerle buluşturdu.

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneğinde cam işçiliği dersleri veren Ali Rıza Ayaz ise 10 yıldır bu zanaatla uğraştığını belirtti.

Engelli ve engelsiz ilgi duyan herkese eğitim verdiğini dile getiren Ayaz, festivaldeki ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Festivale katılan lefkara ustası Pembe Kazan ise Kıbrıs'ta 2 yıl yaşadığı sürede Kuzey Kıbrıs'a özgü lefkara işiyle tanıştığını ve kurslarda öğrendiği ifade etti.

Kazan, 23 yıldır lefkara işi yaptığını, 10 yıldır da eğitim verdiğini belirterek, eski bir sanat olan bu işi festivallerde tanıtma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu kaydetti.

Festival, 28 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
img

Süper Lig şampiyonuna imzayı attı
img

Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, gittiği yerde şov yapıyor
img

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğul Trump gözünü Grönland'a dikti, Danimarka alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 25-26 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 41. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 25 Aralık Show TV Sandık Kokusu 40. bölüm CANLI izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Aralık Kiraz, Gaziemir, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 7. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Sahipsizler 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara 6. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 25-26 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.