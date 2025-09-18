Gaziler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar başkanlığındaki heyet, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Aylar, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra heyet saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Lokman Aylar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken şu mesajı yazdı:

"Gazilik; istikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak, canından geçmeyi göze alanların göğsüne tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır. Şunu unutmayalım ki şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onurumuz, gururumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verildiği tarihin yıl dönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Paşam; bize emanet ettiğiniz vatanı canımız pahasına korumaya söz veriyoruz. 32 yıldır, ordu geleneğimize de aykırı olan mağduriyetimizin çözümü için mücadelemiz devam etmektedir. Bu vesileyle, gaziler arasındaki ciddi eşitsizliğin ortadan kaldırılacağına olan inancımız tam. Bir dahaki 19 Eylül'e kadar bu talebimizin gerçekleşeceğini umut ediyoruz. Sevgili Atam, bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti devletini muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için canlarımızla bedel ödemeye daima hazır olduğumuzu ifade eder, ebedi istirahatgahınızda huzurla uyumanızı temenni ederiz. İçerideki ve dışarıdaki vatan, bayrak ve Türk düşmanı tüm hainler bilsinler ki Mustafa Kemal'ler hep var olacaktır. Yaşasın büyük Türk devleti, büyük Türk milleti. Ne mutlu Türküm diyene."

Haber- Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,