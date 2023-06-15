Ankara Garı saldırısı davası devam ediyor

ANKARA Garı önünde 2015 yılında DEŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti firara 16 sanık hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 100 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 Kasım 2016'da görülmeye başlanan davanın 3 Ağustos 2018'de çıkan sonucunda, 9 sanık 'anayasal düzeni ihlal' suçundan birer, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılıp davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedildi. 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca 'anayasal düzeni ihlal', '100 kişiyi kasten öldürme' ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Yargıtay, Ekici hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla kurulan mahkümiyet kararını da bozmuş, Ekici'nin 'kasten öldürme' ve 'insanlığa karşı suç'tan yargılanması gerektiğini belirtti.

Duruşma, 8 Eylül'e ertelendi.