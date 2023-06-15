Ankara Garı saldırısı davası devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı yakınlarında 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili kararı Yargıtay'ın bozması sonrası 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından buna ilişkin beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlara söz verdi. Sanık Erman Ekici, daha önce çeşitli mahkemelerde silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığını, dosyaların beraat kararı ile sonuçlandırıldığını söyledi. Ekici, "Bu dosyada bazı insanları tanıyorum diye yargılanıyorum. Kamplara gittiğim söyleniyor, oradaki fotoğrafımı göstersinler kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.

Adı geçen örgüt ile herhangi bir bağlantısı olmadığını iddia eden sanık Ekici, "Ebu Talha" kod adını kullandığına dair tanık beyanlarını da reddetti. Mahkeme başkanı, sanıklardan Hacı Ali Durmaz'a sanık Ekici'yi tanıyıp tanımadığını sordu. Durmaz, Ekici'yi tanımadığını ve "Ebu Talha" kod adlı kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ayrıca Ekici'nin avukatı da müvekkilin suçsuz olduğunu belirterek, 8 yıldır haksız yere cezaevinde bulunduğunu savundu.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hasan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmubtalip Demir, Metin Akaltın ve Erman Ekici'nin mevcut hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki yakalama emirinin infazının beklenilmesine karar vererek, bir sonraki celseyi 8 Eylül'e erteledi. - ANKARA