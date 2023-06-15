Ankara Garı saldırısı davası devam ediyor

Yargıtay'ın bozma kararının ardından terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava sürdürüldü.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava sürdürüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Sanık Erman Ekici, daha önce çeşitli mahkemelerde silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığını dosyaların beraat kararı ile sonuçlandırıldığını söyledi.

Ekici, "Bu dosyada bazı insanları tanıyorum diye yargılanıyorum. Kamplara gittiğim söyleniyor, oradaki fotoğrafımı göstersinler kabul edeceğim. Türkiye'de ne zaman STK'lara gitmek, ev ziyareti yapmak, ilahi söylemek suç olmuş? Ben ilahinin içinde 'kimi vurun, kimi patlatın' demişim?" ifadelerini kullandı.

Örgüt ile herhangi bir bağlantısı olmadığını savunan Ekici, "Ebu Talha" kod adını kullandığına dair tanık beyanlarını da reddetti.

Mahkeme başkanı sanıklardan Hacı Ali Durmaz'a sanık Ekici'yi tanıyıp tanımadığını sordu. Durmaz, Ekici'yi tanımadığını ve "Ebu Talha" kod adlı kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Ekici'nin avukatı da müvekkilin suçsuz olduğunu belirterek 8 yıldır haksız yere cezaevinde bulunduğunu savundu.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar, Yakup Şahin, Hasan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmubtalip Demir, Metin Akaltın ve Erman Ekici'nin mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme firari sanıklar, İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki yakalama emirinin infazının beklenilmesine karar verdi.

Duruşmaya 8 Eylül'de devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme, 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Yargıtay, Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozmuş, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.