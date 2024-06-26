Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasına devam edildi

Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar görülen terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

CHP, DEM Parti ve EMEP'in bazı milletvekilleriye çeşitli meslek örgütlerinden temsilciler duruşmayı takip etti.

Gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, TBB'nin davaya katılma talebinin olduğunu bildirdi.

Katılma talebiyle ilgili söz verilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TBB'nin kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğunu belirterek, Avukatlık Kanunu'nun da birliğe hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını koruma görevi yüklediğini söyledi.

Bu davanın, Türkiye tarihinde yaşanmış en büyük katliam davası olduğu değerlendirmesinde bulunan Sağkan, terör saldırısında yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını anımsattı.

Sağkan, saldırıda bir meslektaşlarını da kaybettiklerini belirterek, davaya katılma taleplerinin kabulünü istedi.

Ara karar veren mahkeme heyeti, TBB'nin davaya katılma talebini kabul etti.

Daha sonra müşteki avukatlarının, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı verdiği itiraz dilekçesi okundu. İnsanlığa karşı işlenen suçun tüm unsurlarının oluştuğu kaydedilen dilekçede, sanıklara "anayasayı ihlal" suçu yerine "insanlığa karşı suç"tan ceza verilmesi istendi. Ayrıca, delillerin toplanmadığı, mahkeminin yaptığı yargılamanın eksik ve yetersiz olduğu belirtildi.

Söz alan müşteki avukatı İlke Işık, savcının esas hakkındaki mütalaasıyla ilgili avukatlar yerine katılanların beyanda bulunacağını, kendilerinin de izleyici sıralarında duruşmayı takip edeceklerini bildirdi. Cübbelerini masaya bırakan avukatlar, izleyici sırasına geçti.

Duruşmaya gerginlik nedeniyle ara verildi

Görüşü sorulan savcı, bir önceki celse verdiği mütalaa doğrultusunda sanıklara ceza verilmesini talep etti. Bunun üzerine duruşmada kısa süreli gerginlik yaşanırken, salonda bulunanlar "Adalet istiyoruz." diye bağırdı. Sonrasında salonda "mikrofon" gerginliği yaşandı. Müşteki avukatları, katılanların beyanlarının el mikrofonuyla alınmasını talep etti ancak mahkeme başkanı, salonda hoparlörün olmadığını bildirdi. Gerginliğin devam etmesi üzerine gerekli ekipmanın sağlanması için duruşmaya yaklaşık yarım saat ara verildi.

Ara sonrası salona gelen mahkeme başkanı, teknik nedenlerle mikrofon bağlantısının sağlanamadığını, katılanların, müşteki avukatlarının masasında yer alan mikrofondan beyanda bulunabileceğini bildirdi.

Katılanların beyanları alındı

Katılan Nuray Coşgun, terör saldırısında oğlu Uygar Coşgun'un hayatını kaybettiğini belirterek, torununun ömrü boyunca babasını göremeyeceğini söyledi. Coşgun, adaletten başka bir şey istemediklerini kaydetti.

Hayatını kaybeden Güney Doğan'ın annesi katılan Derman Doğan ise oğlunun üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Evimin direğiydi, ilk göz ağrımdı. Güney, karıncayı incitmeyen bir çocuktu. Hayatımı, yaşamımı, her şeyimi elimden aldılar. Bomboş bir beden bıraktılar. Ben, sadece adalet istiyorum." dedi.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da salondakilerin mahkemeden adalet beklentisinin olduğunu söyledi.

Davada "insanlığa karşı suç" kavramının tartışılacağı bir durumun olmadığını belirten Köroğlu, "Ben, bugün vicdanınıza sesleniyorum. Bir hukukçu olarak, insan ve değerler sistemi kaygısıyla bir karar vermeniz gerektiğini hatırlamanızı istiyorum. Kararınızın bir yerine, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu yazmayı unutmayın." diye konuştu.

Duruşmaya, öğle arası sonrası katılan beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26 olmuştu.

Bir kişinin de saldırıda aldığı yaralar sebebiyle sonradan vefat etmesi sonucu maktül sayısı 101'e yükselmişti.