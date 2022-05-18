ANKARA Fuat Oktay; Atatürk havalimanını Türkiyenin en büyük Millet bahçesi yapacağız - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da '4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Oktay; "Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbulumuza kazandıracağız." dedi

Demirören Haber Ajansı / Güncel