ANKARA Fuat Oktay; Atatürk havalimanını Türkiyenin en büyük Millet bahçesi yapacağız - Haberler

ANKARA Fuat Oktay; Atatürk havalimanını Türkiyenin en büyük Millet bahçesi yapacağız
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da '4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da '4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Oktay; "Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbulumuza kazandıracağız." dedi
Demirören Haber Ajansı / Güncel