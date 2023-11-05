Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda Ankara Filistin Toplulukları adına konuşan Filistinli Nihed Abunasır, Gazze'de yaşanan son olayların 7 Ekim'de başlamadığını, 100 yıldır Filistinlilerin saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi, Filistin davasının, ümmetin davası olduğuna dikkati çeken Abunasır, şöyle konuştu:

"Müslümanların davası uğruna Filistinliler ilk cephede maalesef yıllardır savaşıyor, canlarını veriyor. Şu an olanlara şahitsiniz. Soykırım uygulanıyor ve bu soykırım her dünya vatandaşı tarafından izleniyor. Buna karşı ne yapıldı? Gazze halkı bir yudum suya muhtaç. Göz göre göre çocuklar, bebekler, anneler, yaşlılar ve gençler katlediliyor, şehit düşüyor. O vatandaşların kanının akıtılması reva mı?"

Yaşananların bilincinde olunması gerektiğini belirten Abunasır, "Müslümanlara sesleniyorum, kanımız akıtılmamalı." dedi.

Öte yandan Deniz Feneri Derneğince Kalaba Kent Meydanı İyilik Çarşısı'nda Filistinlilere destek için açılan kermes, 8 Kasım'a kadar sürecek.