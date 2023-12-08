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Ankara Filistin Dayanışma Platformu Melike Hatun Camisi'nde destek gösterisi düzenledi

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı sonrası Filistin için destek gösterisi düzenledi. Grup, İsrail'in katliamlarına karşı Gazze halkını ve mücahitleri selamladı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı sonrası Filistin için destek gösterisi düzenledi.

Filistin bayrağı ile "Zulmün soğukluğuna karşı kardeşliğin sıcaklığı" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Mustafa Koyuncu, İsrail'in günlerdir yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeksizin dünyanın önünde katliamlarına pervasızca devam ettiğini belirtti.

Bunca zulme rağmen büyük bir iman ve inançla mücadelelerini sürdüren Gazze halkını, Hamas ve El-Kassam Tugayları'nı selamladıklarını ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bir avuç Müslümanın dirayetli ve inançlı mücadelesinin siyonizme, Batı'ya, işgalci İsrail'in en büyük destekçisi Amerika'ya nasıl diz çöktürdüğüne tüm dünya şahit oluyoruz. Gazze halkının, mücahitlerin verdiği bu şerefli mücadele bizlere bir kez daha göstermiştir ki İsrail ancak güçten anlar ve İsrail'e anladığı dilden konuşmak gerekir. Hamas ve El-Kassam mücahitleri insani ateşkes günlerinde de yalancı ve ikiyüzlü Batı medyasına rağmen tüm dünyaya İslam'ın savaş ahlakının olduğunu bir kez daha öğretmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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