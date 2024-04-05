Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir araya gelen platform üyeleri, "Yine ramazan, yine katliam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet İnanlı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellediğini belirterek, Filistinlilerin vahşice katledildiklerini ifade etti.

İnanlı, Gazze'yi unutmamak gerektiğini ifade ederek, "Eğer Gazze'yi unutursak yeryüzündeki bitkiler ve hayvanlar dahil olmak üzere bütün canlılar bize lanet eder." dedi.

Gazze'deki ağır zulme maruz kalanların, yeryüzünün en haklı masumları olduğuna işaret eden İnanlı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık bütün bir gezegende inciniyor, katlediliyor, masumların haysiyeti ayaklar altına alınıyor, un kuyruğunda bekleyen 10 kilogram kalmış çocuğa 10 ton ağırlığında bombalar atılıyor. Kötülük bu kadar pervasızlaşıyorken seyirci olmamız, bireysel hareket etmemiz asla kabul edilemez. Bu büyük kötülük örgütlenmesine karşı bizler de iyilerin ve salihlerin örgütlenmesini yapmalıyız."

İnanlı, Allah'tan Gazzeliler başta olmak üzere Müslümanlara mübarek ramazan ayının hürmetine yardım ve zafer nasip etmesini diledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından Filistin'deki İsrail saldırılarının sona ermesi ve Filistinlilerin huzura kavuşması için dua etti.