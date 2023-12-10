Ankara Filistin Dayanışma Platformu Filistin için destek gösterisi düzenledi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin için destek gösterisi düzenledi. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla toplanan grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin için destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla toplanan grup, Çukurambar Mahallesi'ndeki Tuba Altınok Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra yürüyerek ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne geldi.

Filistin bayrağı açan, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atan grup adına Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek basın açıklaması yaptı.

Öylek, dünyanın, Dünya İnsan Hakları Günü'nde, eşi görülmedik bir vahşete ve insan hakkı ihlallerine sahne olduğunu belirtti.

İnsani değerlerden yana nasipsiz yapıların, amaçlarına ulaşmak için bütün değerleri yok saydığını, insanlık, özellikle de Müslümanlar "kan denizinde" boğulurken Batı dünyasının samimiyetsiz kınama nakaratını tekrar ettiğini dile getiren Öylek, şunları söyledi:

"ABD başta olmak üzere küresel emperyalizm, insanlığa ve özellikle İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler her geçen gün derinleşiyor. Bugün dünyada 60'ı aşkın ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor.

Filistin'de açık bir soykırım karşısında sessiz, seyirci kalan Batılı devletlerin insan hakları söylemlerinin samimiyetsiz, aşağılık bir yalandan ibaret olduğu biliniyor. Bizler, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından çocuklar şiir okudu. Grup, dua edildikten sonra dağıldı.