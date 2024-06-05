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Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde Engellilere Özel Model Ev Hizmete Sunuldu

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Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hizmete sunulan Model Ev, tedavi gören engelli bireylerin taburcu olduktan sonra ev yaşamlarını daha rahat ve güvenli şekilde sürdürebilmesine olanak sağlayacak. Model Ev, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen TSE standartlarına uygun ülkemizdeki ilk proje olarak dikkat çekiyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hizmete sunulan "Model Ev", tedavi gören engelli bireylerin taburcu olduktan sonra ev yaşamlarını daha rahat ve güvenli şekilde sürdürebilmesine olanak sağlayacak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ergoterapi biriminde faaliyete alınan Model Ev'in açılışı, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Demirtaş, hastane yöneticileri, uzmanlar ve hastaların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurtcebe, açılışta yaptığı konuşmada, projenin kendilerini de çok heyecanlandırdığını ve kısa sürede hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Model Ev'in engelli bireylerin, küçük dokunuşlarla hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayacağını belirten Kurtcebe, "Kimseye yük olmadan hayatlarını sürdürmeleri amacıyla bu Model Evler çok önemli. İnşallah buradaki hastalarımız, buradaki kazanımlarıyla hayatlarını daha rahat sürdürecekler." dedi.

"TSE standartlarına uygun ülkemizdeki ilk proje"

Koordinatör Başhekim Yardımcısı Demirtaş da konuşmasında, Model Ev ile hastaların, ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleyebilmeleri ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılımlarını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Sağlıklı her bireyin bir engelli adayı olduğuna ve Model Ev ile engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerine vurgu yapan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Model Evimiz, tüm yaşam alanlarının engelli bireylerin kullanımına uygun olarak hazırlandığı TSE standartlarına uygun ülkemizdeki ilk proje. Bu anlamda gururluyuz ve mutluyuz. Tedavi sürecini tamamlayıp taburcu olacak tüm engelli bireylerin, evlerinde kimseye bağımlı olmadan nasıl yaşayabileceklerini ve isterlerse kendi evlerinde bu sistemi nasıl kuracaklarını 'Model Ev' sayesinde öğretiyoruz. Model Evimizde, bir evde olması gereken tüm yaşam alanları mevcut. Mutfak tezgahında bile yapacağımız belki de 5-10 santimetrelik değişiklikle bir kişiyi başkasına bağımlı olmaktan kurtarabileceğiz."

Açılış töreninde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yaman ile Ergoterapi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Ebru Karaca Umay da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Ankara Sağlık Güncel Haberler

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