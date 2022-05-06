Ankara Emniyeti iki ayda 660 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı - Haberler

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Ankara Emniyeti iki ayda 660 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Ankara Emniyeti iki ayda 660 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün mart ve nisanda FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında 660 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünün mart ve nisanda FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında 660 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda 1 Mart-30 Nisan tarihlerinde FETÖ'nün adalet, emniyet, jandarma, hava ve kara kuvvetleri ile diğer kurumlardaki yapılanmasına yönelik 19 operasyonda 660 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 189'unun etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Zanlıların beyanda bulunduğu 2 bin 503 kişiden 909'unun FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Nisan, Mart, Güncel, Haberler

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