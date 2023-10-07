Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Hacettepe Hastanesi Çevresinde Şüpheli Paket Uygulaması Yapacak
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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi çevresinde şüpheli paket nedeniyle bomba imha uzmanları tarafından uygulama yapılacağını duyurdu. Vatandaşların paniğe kapılmaması önemle vurgulandı.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Hacettepe Hastanesi çevresinde şüpheli paket nedeni ile bomba imha uzmanları tarafından uygulama yapılacağını duyurdu.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Hacettepe Üniversitesi Hastanesi çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel