Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını protesto etti. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde yapılan açıklamada, "Taşlarıyla, sopalarıyla, çocuk generalleriyle Siyonist rejime karşı on yıllardır direnen Filistin halkının yanındayız. Buradan Filistin halkının işgale karşı sergilediği haklı ve meşru direnişi selamlıyoruz. Başta Filistin ve Kürt halkı olmak üzere; emperyalist saldırganlığın ve işgalci politikaların hedefinde olan tüm halkların özgür ve eşit koşullarda yaşayabilmesinin yolunun 'işçilerin birliği, halkların kardeşliği' mücadelesini büyütmekten geçtiğinin bir kez daha altını çiziyoruz" denildi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, bugün İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail'in Filistin'deki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. Aralarında Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, Emek Partisi, Halkevleri, Birleşik Devrimci Parti ve Emekçi Hareket Partisi'nin de olduğu platform adına basın açıklamasını Alınteri Ankara Temsilcisi okudu. Alanda bulunan polis, açıklamanın "Orta Doğu'da emperyalizmin savaş taşeronluğunu yapan AKP iktidarı ve İsrail, Rojava ve Filistin'de yaptığı katliamlarla bu savaştaki tarafını çok açıkça ortaya koyuyor" bölümünde müdahale ederek "Lütfen açıklamanın dışına çıkmayın" anonsu yatı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"BEBEK, ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN SİYONİST İSRAİL DEVLETİ KATLİAMLARINA DEVAM EDİYOR"

"Emperyalistlerin modern silahlarla donatıp bir savaş makinesi olarak Orta Doğu halklarının başına musallat ettiği Siyonist rejim, direnişçi güçlerin saldırıları ile büyük bir şoka uğradı. Her dönem emperyalistlerin açık desteğini arkasına alan Siyonist işgalciler, son yıllarda Filistin direnişini ve davasını tasfiye etmek hedefiyle Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını tırmandırmıştı. Bu saldırılarda onlarca Filistinli katledildi, yüzlercesi ise gerek Siyonist ordunun gerekse ırkçı-faşist yerleşimcilerin saldırılarına hedef oldu. İsrail'in kendilerini bir açık hava hapishanesine kapatıp su, elektrik gibi temel ihtiyaçları sınırlamasına, yüzlerce silahlı ve bombalı saldırıyla sistematik şiddetine karşı yapılan direniş hamlesi on yıllardır süren Filistin direnişinin bir devamı olup, haklı ve meşrudur.

NATO bloku ve başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin tam desteğini alan İsrail on yıllardır Filistin topraklarında sivilleri hedef alan sayısız katliamlar yapmıştır. 'Aksa Tufanı' hamlesinden bu yana Gazze'yi havadan, karadan ve denizden bombalayan işgalci İsrail ordusu yıkımı adım adım genişletmektedir.

"İSRAİL, FOSFOR GİBİ ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA YASAKLANMIŞ SİLAHLARI DA SİVİLLERE KARŞI KULLANIYOR"

Fosfor gibi uluslararası anlaşmalarda yasaklanmış silahları da sivillere karşı kullanan işgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. El-Ehli Baptist Hastanesi sadece yaralıların tedavi edildiği bir yer değil, evleri İsrail savaş aygıtı tarafından yakılan sivillerin sığındığı bir alandı. Kiliseye ait hastanenin güvenli bir yer olduğunu düşünen yüzlerce evsiz aile bu alana sığınmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Siyonist İsrail Devleti katliamlarına devam ediyor. Katil, Siyonist İsrail, insanlık suçu, savaş suçu işliyor.

"AKP İKTİDARI KONU KÜRT HALKI OLDUĞUNDA BENZER SALDIRILARIN UYGULALIYICI OLUYOR"

AKP iktidarı din kisvesi adı altında sözde Filistin halkını destekliyor. Aynı AKP iktidarı konu Kürt halkı olduğunda benzeri saldırıların uygulayıcısı oluyor, Rojava başta olmak üzere Kürtlerin bulunduğu her alanda kirli savaş politikaları ile katliamlar gerçekleştiriyor. Filistin halkı için yas ilan edip timsah gözyaşları dökerken öte yandan Meclis'e bir savaş tezkeresi getirip bütün güçlerini harekete geçirmeye çalışıyor.

Orta Doğu'da emperyalizmin savaş taşeronluğunu yapan AKP iktidarı ve İsrail, Rojava ve Filistin'de yaptığı katliamlarla bu savaştaki tarafını çok açıkça ortaya koyuyor.

"SİYONİST REJİM FİLİSTİN HALKINI HEDEF ALAN TÜM SALDIRILARINI DURDURMALI"

Buradan hareketle emperyalistlerin ve güdümündeki paramiliter devletlerin başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'da mazlum halkları katleden saldırganlık politikalarını püskürtmek halkların direnişiyle mümkündür. Taşlarıyla, sopalarıyla, çocuk generalleriyle Siyonist rejime karşı on yıllardır direnen Filistin halkının yanındayız. Buradan Filistin halkının işgale karşı sergilediği haklı ve meşru direnişi selamlıyoruz. Başta Filistin ve Kürt halkı olmak üzere; emperyalist saldırganlığın ve işgalci politikaların hedefinde olan tüm halkların özgür ve eşit koşullarda yaşayabilmesinin yolunun 'işçilerin birliği, halkların kardeşliği' mücadelesini büyütmekten geçtiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Tüm işçi, emekçileri ve ezilen halkları dünya halklarının özgür, eşit ve barış içerisinde yaşayabilmesi için emperyalist-kapitalist sistemi tarihin çöplüğüne göndererek, sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı kurma mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. Siyonist rejim Filistin halkını hedef alan tüm saldırılarını durdurmalı, işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. İsrail ile askeri, ekonomik, diplomatik tüm ilişkileri kesilmelidir. İkili anlaşmalar iptal edilmelidir. ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır."