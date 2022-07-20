Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi. Görüntü dökümü: - İHA kamerasına yansıyan geri itme Haber: ANKARA, Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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