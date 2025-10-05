Haberler

Ankara'dan Trabzon'a dönen grupta gıda zehirlenmesi şüphesi

Ankara'da LÖSEV etkinliğine katılan ve Trabzon'a dönen 35 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Samsun'daki hastanelerde tedavi altında. Yolculardan bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da LÖSEV etkinliğine katılan grup, kara yoluyla Trabzon'a dönerken Terme ilçesinde mola verdi.

En son Ankara'da yemek yediklerini belirten grup üyelerinden bazıları, mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye götürüldü.

Yolculardan 14'ü Terme, 21'i Çarşamba Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan kişilerin tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
