Ankara'dan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesinin eski binası yıkılarak yerine yeni okul binası yapımı sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Uslu'nun da aralarında bulunduğu heyet, yapımı süren ve gelecek yıl mayıs ayında tamamlanması planlanan 24 derslikli binada incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri çalıştaya katıldı

Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, AB tarafından finanse edilen "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programları Başarılı Uygulama Örnekleri Çalıştayı"na katıldı.

Kooperatif başkanı Bahriye Süer, kadınların üretim gücünü artıran, yerel kalkınmaya katkı sağlayan her adımı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Üyelerinin sadece kadın olduğu kooperatifte birçok ilki başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Çalıştay bizim için çok verimli geçti." ifadesini kullandı.

Süer, alanda açtıkları serginin de ilgi gördüğünü kaydetti.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Orhan'dan ziyaretler

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Orhan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi.

Ziyaretlerde ilgili kesimlerin taleplerini dinlediklerini dile getiren Orhan, "İstek ve talepleri, partimizin üst düzey seviyedeki temsilcilerine iletiyoruz. Bu çalışmalardan da vatandaşa bilgi veriyoruz. Muhtarlarımızı dinliyoruz. İlçe genelinde parti olarak geçmişten daha güçlü konumdayız. Her geçen gün üye sayımız artıyor." ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nda sabah namazı buluşmaları başladı

Beypazarı Müftülüğünce sabah namazları buluşmaları başlatıldı.

Ayvaşık Mahallesi Yukarı Sanayi bölgesinde bulunan Akyazı Camisi'ndeki buluşmaya, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, mahalle muhtarı Ali Alkan ile cemaat katıldı.

Programda, sabah namazı kılındı, dua edildi.

İlçe Müftü Süsün, yarın Tatlıçeşme Camisi'nde, pazar günü ise Cemil Ercan Camisi'nde sabah namazı buluşmalarının yapılacağını kaydetti.

Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda seminer düzenlendi

Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda, "Filistin Farkındalık Söyleşisi" ve "Aile ve Evlilik Kurumunun Korunması ve Güçlendirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramından bahsetti. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ise aile kavramının önemini anlattı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürü Hülya Yüzgeç, okul müdürü İsmail Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.