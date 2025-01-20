Üye Girişi
Haberler
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı

Ankara'dan kısa kısa

Ankara'dan kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, bakım ve onarıma alınan ilçedeki yüzme havuzunu kısa süre içinde halkın hizmetine açacaklarını bildirdi.

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, bakım ve onarıma alınan ilçedeki yüzme havuzunu kısa süre içinde halkın hizmetine açacaklarını bildirdi.

Lal, Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Yiğit ile Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan, belediyeden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne devredilen yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Lal, başlattıkları bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından yarı olimpik yüzme havuzu kısa sürede halkın hizmetine açmayı planladıklarını belirtti.

Beypazarı'nda il kongresi hazırlıkları

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, ilçe olarak Ankara İl Başkanlığı kongresine hazır olduklarını belirtti.

Etili, yaptığı açıklamada, ilçe delegeleriyle kongreye hazır olduklarını ve adaylarına destek vereceklerini ifade ederek, bu kutlu davanın ülke açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Etili, "Aydınlık bir geleceğin temellerini hep birlikte inşa ediyoruz. AK Parti'nin hedefleri doğrultusunda ülke ve millet için üretmeye devam edeceğiz. Başka partiler içi boş açıklamalar yaparak algı peşinde koşarken, biz sadece ülkemiz için çalışır, milletimiz için üretiriz. Hizmetin adresi 23 yıldır olduğu gibi bellidir, yaparsa AK Parti yapar." ifadelerini kullandı.

Şehit Yalçınkaya anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan jandarma er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 31. yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğince dernek binasında düzenlenen anma programına, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, şehit Yalçınkaya'nın ailesi, yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur'anı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi, tekbir ve salavatlar getirildi.

Program, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı!
img

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
img

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.