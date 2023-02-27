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Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı

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Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın Ankara'dan temin ettiği uyuşturucuyu Kastamonu'nun Tosya ilçesine getirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 476 sentetik ecza hapı ile metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Jandarma Ankara Güncel Haberler

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