Ankara'dan gelip, Sivas'ta 2 kardeşi öldüren sanık: Tuzağa düşürüldüm

SİVAS'ta Umutcan (22) ile Melisa Şimşek (16) kardeşleri öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hüseyin Sönmez (35), duruşmada hakkındaki suçlamaları reddedip, "Cinayetleri ben işlemedim. Bir tuzağa düşürüldüm. Kimseye zarar vermedim" dedi.

Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanığın, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

Tutuklu sanık Hüseyin Sönmez'in yargılanmasına, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Hüseyin Sönmez tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Öldürülen çocukların anneannesi Aniş Yücekaya, anneleri Ayşegül Şimşek ile avukatları salonda hazır bulundu.

GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Duruşmada ilk olarak dinlenen sanık Hüseyin Sönmez, daha önce polis ve savcılıkta verdiği, ayrıca mahkemeye sunduğu yazılı savunmalarını aynen tekrar ettiğini belirterek, söz konusu suçu işlemediğini iddia etti. Sönmez, "Cinayetleri ben işlemedim. Bir tuzağa düşürüldüm. Kimseye zarar vermedim" dedi. Mahkeme heyeti, olay sonrası polisin yaptığı tahkikatta, binaya giren gözlük ve maskeli kişinin görüntüleri ile market ve cami şadırvanında şüpheliye ait görüntüleri izleterek kendisi olup olmadığını sordu. Binaya giren kişiyi tanımadığını ifade eden sanık Sönmez, market ve şadırvandaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Şadırvanda kıyafet değiştirdiğini, çöp kenarına bıraktığı kıyafetlerin kendisine tuzak kuran kişilerce alınmış ve binaya o kıyafetlerle girilmiş olabileceğini söyledi.

'DNA ÖRNEKLERİMİ ALDILAR' İDDİASI

Kimlerin tuzak kurduğu sorusu üzerine de sanık öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in 2020 yılından beri kayıp olan babaları Uğur Şimşek'in kendisini dolandırdığını, bununla alakalı birilerinin olabileceğini dile getirdi. Öldürülen Şimşek kardeşlerin ellerine bağlanan plastik kelepçelerde sanığa ait DNA örneklerinin bulunduğu sorusu üzerine de olaydan 2 hafta önce evine gelen kişilerin kendisini polis olarak tanıtarak, DNA örnekleri aldığını, bunun da tuzağın bir parçası olabileceğini iddia etti.

'KISASA KISAS İSTİYORUM'

Mahkemede söz alan ve duruşmaya daha önce olduğu gibi öldürülen çocuklarının fotoğrafları basılı tişört ile gelen Umutcan ve Melisa Şimşek'in anneleri Ayşegül Şimşek, sanığın kendisinin de 3 çocuğu bulunduğunu belirterek, "Onun da önüne 2 çocuğunun cesedini koysunlar; bakalım ne hissedecek? Ben kısasa kısas istiyorum, adalet istiyorum" diye konuştu. Bu sırada davayı izlemek için salonda bulunan Ayşegül Şimşek'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

DURUŞMA 13 EKİM'E ERTELENDİ

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında mütalaasını okudu ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Ayrıca sanığın tüm suçlamalardan, takdir hakkı kullanılmadan cezalandırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanık Hüseyin Sönmez, suçsuz olduğunu, tahliyesini, adli kontrol şartıyla salıverilmesini veya ev hapsine çıkarılmayı talep etti. Sanık ayrıca kendisinin tedavi gördüğü akıl ve ruh sağlığı hastanesinden kendi isteğiyle duruşmaya katılmak için geldiğini, mahkemenin tahliye talebini reddi halinde tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesine karar vermesini talep etti, ayrıca mahkemeye yazılı savunma vermek için süre talebinde bulundu. Yazılı savunma talebini kabul eden, diğer talepleri reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.