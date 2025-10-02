Haberler

Ankara'dan Gazze'ye Yardım Gemisine Saldırıya Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.

Kaynak: AA
