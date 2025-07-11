Ankara'dan Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Belgelerle Saldırılıyor!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılık, emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kurumların isimlerini kullanarak hazırlanan sahte belgelerle dolandırıcılık yapıldığını belirterek, vatandaşların bu tür belgelere itibar etmemesi ve arayan numaraları engelleyerek, kolluk birimlerine başvurmaları konusunda uyardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı dolandırıcılık olaylarında resmi kurumlara ait sahte belgelerin kullanıldığı belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Açıklamada, dolandırıcıların, Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet ya da MİT gibi kurumların ismini ve logosunu taşıyan sahte evraklar düzenleyerek, bu belgeleri hedef kişilere gönderdikleri kaydedildi. Söz konusu belgelerde, kişilerin adının geçtiği ve haklarında bir soruşturma yürütüldüğü izlenimi verildiği ifade edildi. Dolandırıcıların bu yolla panik oluşturarak vatandaşlardan para talebinde bulunduğunu aktarılarak, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların en yakın kolluk birimlerine başvurmaları ve ayrıca kendilerini arayan numaraları engellemeleri gerektiği ifade edildi.