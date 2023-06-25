Ankara'dan Bayram Tatili İçin Yola Çıkanlar Trafiğe Rağmen Normal Seyirde
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Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyenler, Ankara'dan ayrılmaya devam ediyor. Samsun-Ankara, Konya-Ankara ve İstanbul-Ankara kara yollarında araç yoğunluğuna rağmen trafik normal seyrinde ilerliyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyenler, Ankara'dan ayrılmaya devam ediyor.
Samsun-Ankara, Konya-Ankara ve İstanbul-Ankara kara yollarında araç yoğunluğuna rağmen trafik normal seyrinde ilerliyor.
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel