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Ankara'dan Bayram Tatili İçin Yola Çıkanlar Trafiğe Rağmen Normal Seyirde

Ankara'dan Bayram Tatili İçin Yola Çıkanlar Trafiğe Rağmen Normal Seyirde

Güncel Haberler

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyenler, Ankara'dan ayrılmaya devam ediyor. Samsun-Ankara, Konya-Ankara ve İstanbul-Ankara kara yollarında araç yoğunluğuna rağmen trafik normal seyrinde ilerliyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyenler, Ankara'dan ayrılmaya devam ediyor.

Samsun-Ankara, Konya-Ankara ve İstanbul-Ankara kara yollarında araç yoğunluğuna rağmen trafik normal seyrinde ilerliyor.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Ankara Güncel Haberler

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